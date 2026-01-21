El mundo se encamina hacia una “bancarrota irreversible del agua”, una crisis silenciosa pero profunda que ya compromete la vida, la producción de alimentos y las economías de gran parte del planeta. Así lo advirtieron investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes alertaron que décadas de uso excesivo y mala gestión han llevado a muchos sistemas hídricos al límite de su capacidad.

El informe, presentado esta semana, señala que lagos, ríos, glaciares y humedales muestran una reducción sostenida de sus reservas, mientras la demanda de agua sigue creciendo impulsada por la agricultura, la industria y el aumento de la población.

Miles de millones en riesgo

Según el reporte, casi tres cuartas partes de la población mundial viven en países clasificados con “inseguridad hídrica” o “inseguridad hídrica crítica”. Además, unas 4.000 millones de personas sufren una grave escasez de agua al menos un mes al año, una cifra que expone la magnitud del problema.

“Muchas regiones viven por encima de sus posibilidades hidrológicas, y muchos sistemas hídricos críticos ya están en quiebra”, afirmó Kaveh Madani, autor principal del estudio.

Para el especialista, reconocer esta realidad es el primer paso para tomar decisiones difíciles pero necesarias que permitan proteger a las personas, las economías y los ecosistemas.

Agricultura bajo presión

La crisis del agua golpea de lleno al sector agroalimentario. Más de 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria global. A esto se suma la salinización de los suelos, que ya degradó más de 100 millones de hectáreas agrícolas.

El informe advierte que unas 3.000 millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentran en regiones donde el almacenamiento de agua es inestable o está en descenso, un escenario que agrava la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Costos económicos y ambientales

Las consecuencias no son solo sociales y productivas. La ONU estima que los daños económicos derivados de la degradación del suelo, el agotamiento de las aguas subterráneas y el impacto climático superan los 300.000 millones de dólares anuales en todo el mundo.

Ante este panorama, los investigadores sostienen que el enfoque tradicional para resolver los problemas del agua ya no alcanza. “La prioridad no es volver a la normalidad”, subraya el informe, sino avanzar hacia una nueva agenda global del agua que permita minimizar daños, adaptarse a la escasez y evitar que la crisis se profundice".

La advertencia es clara: sin cambios estructurales y urgentes, la bancarrota hídrica dejará de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad irreversible.