La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó modificaciones en los requisitos para acceder y conservar la Pensión por Invalidez Laboral, un beneficio estatal destinado a personas que, debido a problemas de salud, no pueden incorporarse al mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Este subsidio representa un ingreso fundamental para miles de argentinos sin otra cobertura social. Sin embargo, las recientes actualizaciones incluyen auditorías y controles cruzados que podrían derivar en la exclusión de algunos beneficiarios que no cumplan con las nuevas condiciones.

Entre los principales requisitos actualizados, Anses exige acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66%, respaldada por un Certificado Médico Oficial (CMO). Además, no se debe percibir otras prestaciones contributivas o no contributivas, ni estar registrado como empleado, autónomo o monotributista, salvo en el caso del monotributo social.

La entidad también evalúa la situación socioeconómica del grupo familiar y la residencia legal en Argentina. Quienes no actualicen sus datos personales, especialmente la dirección postal, podrían perder el beneficio al no recibir notificaciones o citaciones relacionadas.

Asimismo, quedan excluidas las personas que se encuentren detenidas o a disposición de la justicia, así como extranjeros que no demuestren una residencia legal mínima de 10 años en el país.

En cuanto al monto, la pensión no contributiva por invalidez para octubre de 2025 alcanza un total de $298.408,87, que incluye el aumento por movilidad y un bono de $70.000. El calendario de pagos inicia el 8 de octubre, organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Los trámites para consultar y gestionar la pensión continúan realizándose a través de la plataforma Mi Anses, utilizando el CUIL y la clave de seguridad social.