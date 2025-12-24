La renovación de autoridades en la Unión Industrial de San Juan abrió una nueva etapa para el sector productivo provincial. Tras la salida de Ricardo Palacios, Leonardo de la Vega asumió la presidencia de la entidad con el desafío de conducir a la industria local en un contexto económico adverso y con un 2026 cargado de incertidumbre, pero también de expectativas puestas en la actividad minera.

En diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre, De la Vega realizó un balance del año que termina y anticipó los ejes de trabajo para el próximo período. “El análisis del 2025 muestra un año muy difícil. Comenzó con expectativas de una mayor dinámica económica, pero a nivel general el sector industrial se vio perjudicado y no cerró con las expectativas que teníamos”, señaló.

De cara al 2026, el presidente sostuvo que el empresariado industrial mantiene una mirada optimista, aunque cautelosa. “El industrial tiende a pensar en positivo. Nuestras esperanzas están depositadas en la minería, esperando que genere una dinámica diferente y que impacte de manera positiva en varios sectores de la industria”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de una reforma laboral y su impacto en el empleo, De la Vega fue claro al señalar que no existen soluciones mágicas. “Argentina lleva más de diez años sin generar empleo. No creo que una sola acción pueda transformar esta realidad. Si solo se cambia la reglamentación laboral, no necesariamente habrá más demanda de trabajo”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la clave está en el crecimiento de la demanda de productos industriales, lo que requiere mejoras estructurales en competitividad.

“La competitividad depende de la estructura impositiva nacional y provincial y de los altos costos logísticos que enfrentamos por estar lejos de los grandes centros de consumo”, advirtió, al tiempo que subrayó que estas condiciones limitan seriamente el desarrollo del sector.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la falta de mano de obra capacitada, especialmente ante el crecimiento proyectado de la minería. “Existe una gran dificultad para conseguir recursos humanos capacitados, algo que la minería nota con más énfasis. Para el San Juan 2030 no podemos esperar; hay que accionar hoy”, sostuvo De la Vega, marcando la urgencia de trabajar en formación y capacitación.

Respecto al perfil laboral que hoy demanda la industria, explicó que se trata de un sector heterogéneo. “Necesitamos desde perfiles básicos, como soldadores en la industria metalmecánica, hasta especialidades técnicas diversas. Muchas veces la propia industria termina siendo capacitadora, por la especificidad técnica y los costos que implica”, detalló.

En relación con el vínculo con el sistema educativo, el presidente de la UISJ expresó preocupación por el desfinanciamiento de la educación técnica y universitaria. “Es alarmante que se desafecten recursos para la educación técnica y que se desfinancie la universidad, que es un pilar fundamental para el desarrollo”, afirmó. No obstante, valoró que la Universidad Nacional de San Juan y algunas instituciones privadas hayan impulsado tecnicaturas orientadas a la minería.

Finalmente, De la Vega se refirió al impacto de la apertura de importaciones y a las asimetrías que enfrentan los industriales locales. “Debemos ser productivos y eficientes puertas adentro, pero la competitividad real depende de las acciones del gobierno. Hoy competimos con productos importados, especialmente de China, en condiciones muy desiguales”, sostuvo. Sectores como el textil y el calzado, agregó, se encuentran entre los más afectados. “Nadie se niega a abrir las importaciones, pero hay que mejorar las condiciones internas para que Argentina sea un país productivo y exportador, no netamente importador”, concluyó.