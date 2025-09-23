La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llamó a concurso público para cubrir un cargo de vicedirección en dos de sus colegios preuniversitarios: el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” y la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”. Cada cargo tendrá una duración de siete años y se regirá por las funciones establecidas en las resoluciones correspondientes y en las ordenanzas de la institución.

Los aspirantes podrán inscribirse desde el 6 hasta el 15 de octubre de 2025, en horario de 8 a 12, en la Mesa General de Entradas y Salidas del Rectorado, ubicado en Mitre 396 Este, San Juan.

El concurso se realizará bajo la modalidad de antecedentes y oposición, según lo dispuesto en la Ordenanza N° 8/98-CS. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría Académica de la UNSJ, ubicada en el sexto piso del Rectorado, donde se detallan las funciones específicas de cada cargo y los requisitos exigidos a los postulantes.

Los concursos buscan garantizar la continuidad y la calidad en la gestión educativa de los colegios preuniversitarios, fortaleciendo la formación académica de los estudiantes y el desarrollo institucional de la UNSJ.