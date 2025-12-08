La Universidad Nacional de San Juan realizará una nueva edición de la Noche de las Universidades, una jornada abierta pensada para mostrar al público el trabajo académico, cultural y tecnológico que se desarrolla en cada unidad. La actividad se llevará a cabo este martes 9 de diciembre, de 20 a 22, en el Parque de Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

Andrea Leceta, referente de la UNSJ, destacó a DIARIO HUARPE que se trata de una actividad nacional, vinculada a la conmemoración de los 76 años de la gratuidad universitaria. “La idea de esta actividad es mostrarle a la comunidad el hacer universitario en todas sus dimensiones: docencia, investigación, extensión, creación y cultura”, explicó.

Las actividades en cronograma. (Foto gentileza)

Debido a la agenda institucional, el evento debió reprogramarse respecto de la fecha original del 22 de noviembre. “Por eso lo hacemos ahora: queríamos que la UNSJ pudiera compartir con la comunidad todo lo que se produce dentro de sus facultades”, señaló.

El lugar. (Foto gentileza)

La noche incluirá intervenciones de coros y orquestas, participación de elencos juveniles, un trío de trombones y una puesta de teatro inclusivo, además de muestras y stands coordinados por la Secretaría de Extensión. “Es imposible llevar todo lo que hacen las facultades, pero cada una eligió sus actividades más representativas”, indicó Leceta.

Uno de los ejes más destacados será la presentación de la oferta académica vigente en los departamentos alejados, una política que la UNSJ sostiene para ampliar el acceso a estudios superiores. “La idea es llegar a los departamentos alejados garantizando no solo la gratuidad, sino también la posibilidad real de estudiar sin tener que trasladarse a la ciudad, algo que implica costos económicos y logísticos muy altos”, explicó.

Actualmente, la UNSJ dicta carreras en Jáchal, Valle Fértil, Iglesia, Sarmiento y Calingasta, con modalidades mixtas entre clases presenciales y virtuales. Entre las propuestas activas se encuentran:

Profesorado de Música – Orientación Música Popular (Jáchal, 3° cohorte)

Tecnicatura en Exploración Geológica (Jáchal)

Tecnicatura Universitaria en Inglés para los Servicios y la Industria (Valle Fértil)

Tecnicatura en Operaciones de Minas

Tecnicatura en Procesamiento de Minerales, con estudiantes de cinco departamentos

Además este mes la universidad entregó títulos en: Enfermería (Calingasta), Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción (Iglesia) y Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil (Jáchal). “Estas propuestas responden a demandas reales de las comunidades y permiten que más personas completen sus estudios de manera exitosa, gracias al acompañamiento pedagógico y a la tecnología educativa”, remarcó Leceta.