El patrimonio artístico de Calingasta, específicamente aquel que brota de la tierra en la emblemática Calle de los Enamorados en Barreal, ha sido objeto de una profunda preocupación vecinal y familiar en los últimos días. El reclamo desesperado de Marisa Aranda, madre del fallecido escultor Estiven Fernández, puso el foco sobre el deterioro, el vandalismo y el riesgo de desaparición de las obras que su hijo talló con amor y pasión mientras luchaba por su vida. Sin embargo, la respuesta oficial no tardó en llegar. En diálogo con DIARIO HUARPE, Emilia Bigi, directora de Turismo y Cultura de Calingasta, confirmó que se ha diseñado un plan de recuperación y puesta en valor para asegurar que el legado de Estiven no se pierda.

Un acuerdo para salvar el arte del olvido

Tras la difusión del reclamo de Marisa Aranda, quien denunció que las piezas estaban siendo grafiteadas, rotas y robadas, las autoridades municipales mantuvieron una reunión clave con ella. Emilia Bigi explicó que se llegó a un acuerdo mutuo para el tratamiento de las piezas.

"Esta semana tuvimos la reunión con Marisa y quedamos de acuerdo en que como cada árbol en las que están las esculturas de Estiven, al estar seco, se va a caer por naturaleza, vamos a ir haciendo una extracción gradual y controlada", señaló la funcionaria.

El plan consiste en que a medida que los troncos muestran signos de inestabilidad o caen por las inclemencias del tiempo, el municipio va a intervenir para limpiar, restaurar y trasladar las esculturas a un lugar seguro. El destino final será el Centro Cultural de Barreal, donde se creará un nuevo "Paseo de los Enamorados" bajo techo y con vigilancia.

El desafío de esculpir en la naturaleza viva

Para entender la complejidad de la preservación, Bigi detalló el origen de estas obras. Estiven Fernández fue contratado durante la gestión anterior para reutilizar árboles de sauce que estaban viejos y secos en la calle de los enamorados. "La idea de Estiven fue hermosear esa parte utilizando el árbol seco para no sacarlo", recordó la directora. No obstante, estos ejemplares habían sido utilizados históricamente como cerco, por lo que muchos tienen alambres incrustados en su interior, lo que aceleró su degradación junto con la humedad de la acequia vecina y la acción de las hormigas.

La funcionaria aclaró que no se pueden retirar todas las obras de inmediato porque la intención original del artista era que permanecieran en su lugar. Sin embargo, ante el avance del vandalismo y la fragilidad de la madera, se ha decidido que el resguardo permanente en el Centro Cultural es la mejor opción para evitar que el tiempo y el maltrato terminen por destruirlas.

Restauración y nuevos homenajes

El plan de la Dirección de Turismo y Cultura no se limita solo al traslado. Actualmente, las esculturas que permanecen en la calle están recibiendo mantenimiento con pintura para protegerlas de la erosión climática y los grafitis. "A las que están vandalizadas les vamos a hacer mantenimiento de pintura. Pero sabemos que por más que les pongamos protección, la gente la interviene, por eso el traslado es fundamental", explicó Bigi.

Además, la funcionaria contó que, en septiembre, se proyecta una muestra especial de las obras de Estiven, que incluirá la renovación de las placas identificativas, que originalmente eran de madera y se han deteriorado. También contó que se colocarán tres nuevas placas representativas: una quedará en la tradicional Calle de los Enamorados y otras en el Centro Cultural y en el tótem que actualmente se encuentra en el municipio, y se producirá un video documental que recorrerá la vida y obra de los artesanos locales, con un segmento especial dedicado a Estiven.

Estiven: Una historia de voluntad y ciencia

Más allá de su talento con la gubia, la historia de Estiven Fernández es un testimonio de superación. Marisa Aranda recuerda cómo su hijo pasaba jornadas enteras tallando a pesar de su enfermedad terminal, eligiendo el arte como una forma de aferrarse a la vida. Bigi aportó un dato poco conocido: Estiven fue un caso de estudio científico a nivel nacional.

Nacido con una afección cardiovascular grave, los médicos le daban apenas 12 años de vida. Sin embargo, gracias a su fortaleza y al tratamiento recibido en la Clínica Favaloro, vivió hasta los 29 años. Participó en congresos cardiológicos y fue estudiado por su inusual "voluntad de vivir", algo que la Dirección de Cultura busca resaltar en la nueva exhibición.

Lo que queda y lo que vendrá

A pesar del temor de la familia de que las esculturas de Estiven desaparezcan y que el gobierno municipal no cumpla con lo prometido, Bigi aseguró que aún quedan al menos ocho esculturas en el paseo original, incluyendo piezas icónicas como "la madre con el hijo", y que el plan de protección se va a ejecutar.

"La única obra que no será trasladada permanentemente al Centro Cultural es "El Corazón" ubicado en la esquina, ya que ese espacio fue donado específicamente para que la escultura permanezca allí como un símbolo del lugar", explicó Bigi.

Con este plan de recuperación, el municipio busca transformar un reclamo doloroso en una política de Estado que proteja el patrimonio. "Lo más importante es reconocer la obra de Estiven y por eso vamos a ir trayendo las piezas al centro cultural para su resguardo permanente", concluyó Bigi, asegurando que el arte que nació del dolor y la esperanza, finalmente tendrá el reconocimiento y el cuidado que merece.