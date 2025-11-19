Le explotó en la cara una maqueta a una alumna en Ullum: está internada

Una estudiante de nueve años de edad resultó con graves quemaduras este martes durante la realización de un experimento científico en la escuela primaria Elvira de la Riestra de Lainez, ubicada en el departamento de Ullum. La menor, identificada bajo el apellido Molina, fue trasladada de urgencia a dos centros asistenciales y permanece internada en terapia intensiva.

El incidente ocurrió en el marco de una muestra educativa organizada por el establecimiento. Según las primeras informaciones, la alumna se encontraba exponiendo una maqueta representativa de un volcán cuando el experimento provocó una explosión. Se presume que la estructura contenía alcohol, sustancia que se incendió de manera súbita.+

Las llamas se propagaron en cuestión de segundos, alcanzando a la menor y causándole quemaduras en regiones sensibles como el rostro, el cuello y el pecho. La situación generó inmediata conmoción y pánico entre los estudiantes, docentes y padres presentes en el acto escolar.

Ante la emergencia, se dio aviso a los servicios de auxilio. En minutos, personal policial, bomberos y una ambulancia arribaron a la institución. La estudiante fue estabilizada en el lugar y trasladada inicialmente al hospital Marcial Quiroga, por ser el nosocomio más cercano con área de tratamiento para quemados. Tras la evaluación y primeras curaciones, fue derivada al hospital Rawson para recibir atención especializada, siendo ingresada en el servicio de Terapia Intensiva donde su evolución es monitoreada.

Como consecuencia del hecho, el Ministerio de Educación de la provincia ha iniciado una investigación administrativa. Se confirmó que supervisores del área se presentarán en la escuela este miércoles con el objetivo de reconstruir los hechos con precisión y determinar las circunstancias que rodearon el accidente, incluyendo la posibilidad de que existieran descuidos o negligencias en la supervisión de la actividad.