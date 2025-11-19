La aparición nocturna de Lionel Messi en el Camp Nou desató una revolución global. La foto del capitán argentino en el viejo estadio del Barcelona, acompañada por un mensaje cargado de nostalgia y de reclamos velados hacia quienes no le permitieron despedirse como él deseaba, reabrió una puerta que parecía sellada: ¿Messi piensa en volver al Barça?

Hoy, el rosarino tiene contrato vigente con Inter Miami hasta 2028, lo que implicaría permanecer en la MLS hasta los 41 años. Ese horizonte, por edad y exigencia competitiva, hace poco probable un retorno a Europa en condiciones plenas. Sin embargo, si el sueño culé quiere volver a tomar forma, debería concretarse antes de que termine ese vínculo… o incluso en el transcurso del mismo.

Uno de los caminos posibles es el de los préstamos de media temporada, habituales entre enero y febrero. Se trata de una estrategia utilizada por figuras como David Beckham, quien se sumó temporalmente al Milan mientras pertenecía al LA Galaxy. Un movimiento similar podría permitir el desembarco exprés de Messi en Barcelona para disputar tramos decisivos de LaLiga o la Champions.

Pero cualquier operación debería sortear un obstáculo histórico para el club: el control económico de LaLiga. Las restricciones financieras que pesan sobre los clubes españoles han sido un desafío para el Barcelona durante los últimos años, obligándolo a maniobras milimétricas para inscribir refuerzos como Dani Olmo o Joan García.

En el caso de Messi, sin embargo, podría existir un factor inesperado a favor: su edad. Aunque Leo aceptara cobrar el mínimo, LaLiga suele fijar un “costo estimado” basándose en los salarios previos del jugador —en Europa o en la MLS—, lo que suele inflar artificialmente su impacto financiero y ha frustrado varios fichajes. Pero esa regla cambia cuando el futbolista supera los 36 años. En ese escenario, el límite salarial se calcula únicamente sobre el sueldo pactado, sin promedios históricos.

Messi, hoy con 37 años, encaja exactamente en esa excepción. Si acordara con el Barcelona un salario simbólico (por ejemplo, un millón de euros al año), ese sería el único monto que impactaría en el tope de LaLiga. De ese modo, un retorno que hace pocos meses parecía imposible hoy encuentra una ventana normativa inesperada.

Mientras crece la ilusión en los hinchas culés, la pelota vuelve a estar del lado del propio Messi: la decisión, una vez más, será suya.