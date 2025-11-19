En medio de la creciente exposición de las tensiones dentro del clan Fort, las declaraciones de Thomas y John en el programa A la Tarde abrieron una grieta que dejó al descubierto años de desacuerdos sobre la conducción de Felfort y el rol de Eduardo Fort al frente de la empresa. Una semana después de haber encendido la polémica familiar, John volvió a comunicarse con el ciclo que conduce Karina Mazzocco para profundizar en las repercusiones de sus dichos y revelar cómo continúa el conflicto que reavivó la disputa por la administración del histórico emporio chocolatero.

John contó que no todos los integrantes de la familia reaccionaron de la misma manera a su decisión de hablar. Según relató, recibió el apoyo de uno de los jóvenes herederos. "Con el único que hablé fue con Felipe. Me escribió él, me dijo que estuvimos bien y que nos apoya", señaló. Agregó que su primo "va creciendo y se va dando cuenta de los problemas de la fábrica y las internas familiares". En su reaparición, John también buscó desmentir una versión que circulaba desde hace años, asegurando que "el arma en el huevo de pascua, no existe y no pasó".

Pero el punto más delicado de su intervención volvió a ser Eduardo Fort. A una semana de haberlo señalado por la mala conducción de la empresa, John amplió su postura con información que, según él, suele omitirse. "Mi abuelo no designó a Eduardo para que siga con la fábrica, mi abuelo se murió de un día para el otro y Eduardo no pisó la fábrica hasta los 35/40 años", afirmó. Lanzó luego una crítica directa hacia la imagen pública de su tío como presidente de la compañía: "Aparte no terminó el secundario, así que dejen de glorificarlo como gran empresario porque no lo es", expresó con dureza.

Aunque John evitó exponerse legalmente, deslizó una insinuación sobre el estado actual de la empresa: "No te paso la facturación anual desde que Eduardo es presidente porque me parece que me meto en problemas legales, pero bueno… en picada". La nueva intervención de John Fort confirma que la disputa por el control, la transparencia y el futuro de la empresa familiar está lejos de resolverse.