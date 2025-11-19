La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra esta semana en una etapa decisiva con la indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo. El avance del expediente ya reunió audios, chats, fotos y movimientos de dinero que comprometen a exfuncionarios, operadores y empresarios vinculados al sector farmacéutico.

Este martes, uno de los principales acusados, el empresario Miguel Ángel Calvete, se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello. Su silencio, siendo el primero de la lista, generó incertidumbre sobre cómo avanzarán las próximas declaraciones y aumentó la expectativa en torno al testimonio de Spagnuolo.

Pese a estar citado, el exdirector no está obligado a responder preguntas, dado que se trata de un imputado. Sin embargo, los investigadores esperan que pueda dar explicaciones sobre el cúmulo de elementos que lo señalan en maniobras presuntamente ejecutadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya durante la gestión de Javier Milei.

Las acusaciones centrales apuntan al direccionamiento de contratos millonarios y a pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática desde la llegada de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini. En total, estas empresas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio.

El expediente también detalla la intervención de personas ajenas a ANDIS que contaban con usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber actuado sin pertenecer al organismo.

En otra línea de investigación se analiza el rol de dos presuntos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según chats y audios incorporados al expediente, daban instrucciones directas sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué pagos debían liberarse. Para la fiscalía, esto configuraría una estructura que “digitaba” todo el circuito de contrataciones.

La indagatoria de Spagnuolo será determinante para definir si mantiene su estrategia de desconocer las pruebas o decide confrontarlas. Si declara, deberá responder por el esquema de contratos, el uso de claves del sistema, la intervención de operadores externos, el rol de las droguerías, los vínculos con Calvete y las fotos de los presuntos montos de dinero. Si opta por el silencio, será interpretado como una estrategia defensiva frente a un escenario judicial cada vez más comprometido.