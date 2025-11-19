El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico que anticipa un período de condiciones climáticas específicas para la provincia de San Juan durante la jornada del miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre de 2025. El escenario estará dominado por temperaturas elevadas y, de manera progresiva, por la intensificación de vientos provenientes del sector sur, los cuales generarán un alerta meteorológico.

Para este miércoles, se espera una jornada con cielo algo nublado por la mañana, evolucionando a parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Las condiciones serán mayormente secas, sin probabilidad de precipitaciones. El termómetro registrará una temperatura mínima de 26 grados centígrados y una máxima de 33, lo que configura un día caluroso típico de la región. El viento se presentará con intensidades moderadas, entre 13 y 31 kilómetros por hora, procedentes del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana.

Sin embargo, el panorama cambiará de manera significativa a partir del jueves 20. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche se prevé un incremento notable en la intensidad del viento, transformando el tiempo en ventoso. La temperatura descenderá levemente, con una máxima de 31 grados y una mínima de 22, ofreciendo un alivio relativo al calor previo.

El aspecto más relevante del pronóstico corresponde al comportamiento del viento para el jueves. Mientras que en la primera parte del día se mantendrá leve, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora, durante la tarde se intensificará a un rango de 23 a 31 kilómetros por hora. La situación se agravará durante la noche, donde se pronostica un viento sur con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, acompañado de ráfagas muy fuertes que podrían oscilar entre 60 y 69 kilómetros por hora. Este fenómeno vendrá acompañado de un incremento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará un rango del 10 al 40% durante la noche.