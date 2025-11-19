Maxi López se ha convertido en una revelación de la televisión argentina en los últimos meses. Su participación en MasterChef Celebrity lo ha mostrado como nunca se lo había visto antes: divertido, elegante y pícaro. El ojo de Wanda Nara, junto con el apoyo de Telefe, fue clave para convencerlo y convertirlo en una nueva figura del espectáculo. Debido a este escenario inesperado, el ex futbolista estaría analizando la posibilidad de quedarse a vivir en Argentina.

Se ha reportado que, debido a que "la cosa está fluyendo tan bien" y están surgiendo numerosos negocios en común, los abogados ya están revisando planes para el año que viene. El periodista Daniel Fava señaló que López está analizando seriamente poner a la venta su club en Suiza si aparece una nueva oferta. La razón económica es clara: Maxi López se dio cuenta de que "divirtiéndose gana mucha guita".

No obstante, las razones económicas no son las únicas que impulsan este posible cambio de vida. En Paren la mano, López confesó que está considerando la posibilidad de venir a Argentina con su mujer, Daniela Christiansson, y sus pequeños, porque es consciente de que sus tres hijos mayores están creciendo y ya no tendrá la oportunidad de tener a los cinco en el mismo lugar. Su sueño, según expresó, es juntarlos.

Por esta razón, Maxi López podría analizar la posibilidad de quedarse en Argentina con su familia, al menos por un tiempo. La idea es que, una vez que el nuevo niño nazca (Daniela Christiansson tiene fecha para finales de diciembre) y pasen unos meses, la familia entera se mude a vivir a Argentina, lo que sucedería tentativamente en marzo o abril del año que viene. Maxi López planea estar presente en el parto y luego continuaría con el rodaje de MasterChef Celebrity.