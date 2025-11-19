A un mes de su regreso a la Argentina, Fabiola Yañez brindó dos entrevistas que generaron gran repercusión. Primero estuvo en La noche de Mirtha, donde se refirió a sus fotos con moretones en la cara y al festejo de su cumpleaños durante la pandemia, lo que provocó la reacción de Mirtha Legrand.

Este lunes por la noche, Yañez conversó con Ángel de Brito y se refirió a un presunto romance entre Viviana Canosa y Alberto Fernández. Yañez relató que el expresidente tenía muchas amantes. Al ser consultada por De Brito sobre Canosa, Yañez contestó que el expresidente le dijo que Viviana Canosa le había solicitado la Secretaría de Comunicación. Como él le dijo que no, Canosa "se enojó y lo empezó a defenestrar". Yañez añadió que la relación entre Canosa y Fernández había sido "muy cercana e íntima, de hablar y verse todo el tiempo" antes de este conflicto.

El rumor de este vínculo data de 2019 y habría terminado en 2020, que es cuando, al no conseguir el puesto que presuntamente pidió, Canosa se posicionó en la vereda opuesta y empezó a criticar a Fernández y a su gobierno en su programa.

Ante estas declaraciones, Paula Varela habló con Viviana Canosa sobre el tema. La periodista Viviana Canosa anunció de forma contundente en su cuenta de X que iniciará acciones legales. Canosa afirmó que sus abogados evaluarán iniciar acciones en sede civil por daños y perjuicios contra Fabiola Yañez. También están evaluando la interposición de una denuncia penal. Canosa finalizó su comunicado asegurando que las expresiones de Yañez son "absolutamente falaces" y que "afectan mi buen nombre y honor".