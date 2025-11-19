La ciudad cordobesa de Alta Gracia vive horas de intriga luego de que un apostador ganara $20.147.344 en el Quini 6 y todavía no apareciera a reclamar su premio. El ticket ganador corresponde a la modalidad “Siempre Sale”, que en esta ocasión quedó en manos de un único jugador.

La apuesta fue realizada en la Agencia 2487, conocida en el barrio como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre la avenida Yrigoyen 1799. Apenas confirmados los resultados, los dueños del local colocaron en la vidriera un cartel que despertó desconcierto y curiosidad entre los vecinos: “Se busca ganador de $20.147.344”.

A pesar de la magnitud del premio, el afortunado no dio señales de vida. De acuerdo con la normativa vigente, el ganador cuenta con un plazo máximo de 15 días para presentarse con el ticket físico y validar la jugada. Pasado ese tiempo, el monto queda sin efecto.

El pozo bruto de la modalidad es superior, pero las estimaciones indican que, tras los descuentos de ley, el beneficiario finalmente cobrará una suma cercana a los $20 millones. Mientras tanto, en el barrio solo se habla del misterioso jugador que podría estar caminando sin saber que su vida cambió para siempre.