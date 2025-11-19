Mauro Icardi pudo volver a Argentina para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, luego de varios meses sin poder verlas. Sin embargo, sus compromisos con el club turco lo llamaron y el deportista tuvo que poner fin a su estadía y despedirse de las nenas este martes.

Tras pasar unos días en Argentina, durante los cuales visitó varios programas de televisión junto a la China Suárez, Icardi llevó a sus hijas al Chateau Libertador para que se reunieran con Wanda Nara. En este movimiento, Icardi estuvo acompañado por sus abogados.

Publicidad

La despedida se produjo después de que el futbolista se presentara en la audiencia por la restitución de las niñas. Dicha audiencia estuvo "llena de tensión y conflictos". El abogado de Wanda Nara, Diego Palombo, dio detalles de lo ocurrido en el encuentro, a pesar de que Mauro Icardi no estaba citado formalmente.

Guido Zaffora, durante la emisión de DDM, dio detalles de los movimientos del jugador del Galatasaray. El periodista advirtió que Icardi acababa de dejar a las niñas con su mamá. Además, resaltó que Icardi se vuelve a Turquía en las próximas horas. El deportista canceló todos los compromisos que tenía agendados en estos días porque el club le pidió que adelantara su vuelta.

Publicidad

A pesar de su partida inmediata, se mencionó que los planes futuros indican que Wanda pasaría la Navidad en Argentina, y Mauro, el Año Nuevo.