El corn dog, un clásico de la gastronomía callejera en Estados Unidos, comienza a ganar popularidad en la Argentina y se instala como una opción práctica y original para quienes buscan innovar en la cocina. Su preparación es sencilla y solo requiere algunas claves para obtener el rebozado perfecto y una fritura pareja.

El secreto principal está en la elección de las salchichas tipo viena, que deben pincharse con un palito de brochet y llevarse al congelador durante 30 minutos. Este paso evita que la masa se deslice durante la cocción. En paralelo, la preparación del rebozado combina harina, maicena, polvo de hornear, azúcar, sal y, opcionalmente, pimienta, para lograr una mezcla espesa, similar a la de los panqueques.

Una vez que las salchichas están frías, se sumergen en la masa y se fríen en aceite bien caliente (idealmente a 180°C) durante unos cuatro a cinco minutos, hasta alcanzar una textura crujiente y un color dorado uniforme. Es importante no sobrecargar la sartén para garantizar una fritura pareja.

La receta requiere 6 salchichas tipo viena, harina, maicena, un huevo, leche, aceite y los condimentos básicos. Tras freírlas, conviene escurrirlas sobre papel absorbente y servirlas de inmediato con mostaza, kétchup o mayonesa. Quienes prefieran una opción más ligera pueden optar por hornearlas a 200°C durante 15 a 20 minutos.

Para una presentación más llamativa, se pueden usar palitos de colores o cortar las salchichas en tamaño bocado, una versión ideal para los más chicos. Con estos pasos simples, el corn dog se convierte en una alternativa casera, económica y perfecta para reuniones, meriendas o fines de semana.