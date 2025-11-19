Lucía Celasco está hace tiempo bajo el ojo público por un supuesto enfrentamiento con su abuela, Susana Giménez. En este contexto, surgieron rumores de que había comenzado una relación con un conocido futbolista de Boca, Nicolás Figal. Finalmente, ambos decidieron cortar los comentarios y blanquearon su romance en redes sociales.

Nicolás Figal compartió una imagen posando con Lucía Celasco en su cuenta de Instagram y la etiquetó. La nieta de Susana Giménez la reposteó y, de esta manera, confirmaron el romance. Es la primera vez que suben una foto de ambos, luego de que le huyeran a las cámaras y a las preguntas de la prensa.

Los rumores alrededor de Figal y Lucía Celasco comenzaron en agosto de este mismo año. En aquel momento, fue Pepe Ochoa quien contó que habían sido vistos a los besos en un bar. Poco después, se filtró un video de ambos en un boliche. La propia Susana Giménez opinó sobre este romance en su momento, declarando: "No me importaría".