Mauro Icardi recuperó el vínculo con sus hijas Francesca e Isabella, aunque esta tarde debió despedirse de ellas para regresar a Estambul. El futbolista no ve con malos ojos volverse a la Argentina, ya que vivir en Turquía hace que todo se vuelva "muy engorroso". Su foco está puesto en continuar su carrera en el país para no estar lejos de sus hijas.

Si bien Icardi confía en que la Justicia le otorgue la restitución internacional de las niñas, debe tener un "plan B" por si esto no sucede. Es por ello que, en las últimas horas, se reveló que Icardi instruyó a su entorno para que se comuniquen con dirigentes del club en el que él nació. El periodista Santiago Sposato afirmó que "Ya arrancaron las charlas del entorno de Mauro Icardi con dirigentes del Club Newell’s Old Boy’s".

Publicidad

Este proyecto de regreso parece estar tan avanzado que el futbolista ya se encuentra "viendo, a través de un productor inmobiliario, casas en Kentucky", que es el mismo barrio donde vive Messi.

En Turquía, Icardi está renegociando su contrato con Galatasaray. A pesar de ser ídolo y de estar haciendo goles, los dirigentes advierten que no está bien físicamente y que no está terminando los partidos, ya que la puesta a punto luego de su lesión de rodilla es mucho más larga de lo esperado. Mientras tanto, Icardi y Wanda Nara no llegaron a un acuerdo en la audiencia con respecto a las vacaciones y las fiestas de fin de año con las nenas.