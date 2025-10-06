Los bonos en dólares operan con avances en los bonares, pero los globales están mixtos este lunes 6 de octubre mientras que los ADRs, que arrancaron la jornada a la baja, ahora anotan mayoría de alzas. El mercado sigue esperando avances en las negociaciones que está llevando a cabo comitiva argentina -liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo- en Washington para intentar acordar la letra chica de la ayuda que brindará el Tesoro de los EEUU para el pago de vencimiento de deuda. Pese a que el oficialismo consiguió cierta tregua en los mercados la semana pasada, todavía prima la incertidumbre política y la volatilidad.

El S&P Merval cotiza casi estable con una leve baja de 0,2% a 1.801.195,41, mientras que en dólares cede 0,1% a 1.181,80 unidades. Las acciones pasan a terreno positivo y suben hasta 3,6% de la mano de Metrogas, seguida de YPF (+2,6%), Banco Macro (+2,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,7%). En el otro extremo, Ternium pierde 3,5%, escoltada por Aluar (-2,8%), Aluar (-2,7%), Banco de Valores (-2,3%), y Sociedad Comercial del Plata (-1,2%). El Merval acumula en lo que va del año una pérdida del 28,9% en pesos y un 44,6% en moneda dura.

En Wall Street, los papeles argentinos se dan vuelta y anotan mayoría de subas encabezadas por Bioceres (+3,7%), seguida de Grupo Supervielle (+2%), e YPF (+1,8%). En tanto, las bajas están lideradas por Cresud (-2%), Edenor (-1,3%) y Pampa Energía (-1%).

Bonos y riesgo país

Los títulos en dólares extienden el rebote de la semana pasada, y suben hasta 2,3% encabezado por el Global 2029, mientras que Bonar 2029 avanza 1,5% y el Bonar 2035, un 1%. Aunque, los globales anotan mayoría de bajas de hasta 0,4%.

Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan bajó 7,3% el viernes a 1.080 puntos básicos.

"El apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico con u$s20.000 millones es contundente", afirmó el economista Roberto Geretto de Adcap Grupo Financiero. "Sin embargo, el mercado espera algo más que señales, siendo necesarias más precisiones sobre el préstamo o programa para calmar las tensiones y garantizar el programa financiero independientemente del resultado electoral", añadió.

En un intento por calmar el mercado cambiario, el Gobierno dispuso a finales de septiembre eliminar temporalmente los impuestos a las exportaciones de soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel, y las ventas de maíz y trigo, con la intención de incrementar la oferta de dólares. "Mientras que las liquidaciones del sector agropecuario entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre alcanzaron los u$s6.102 millones, el Tesoro solo logró capturar u$s1.668 millones, apenas un 27% del total", dijo GMA Capital Research.

"El ritmo de compras (oficiales) se desinfló día a día y la oportunidad de fortalecer las reservas se esfumó. El Tesoro incluso salió a vender dólares por u$s650 millones en dos días", recordó.

"La dinámica actual muestra que el riesgo político se ha transformado en la principal variable a seguir. Esto alimenta la prudencia de los inversores, que esperan el desenlace de octubre como condición para proyectar la continuidad y sostenibilidad del programa económico", afirmó Inversiones Andinas en un informe.

