La Selección Argentina y Ecuador jugaron un áspero primer tiempo en los cuartos de final de la Copa América. Los dos equipos salieron a disputar un encuentro físico y no faltaron las entradas fuertes de los dos lados. Un roce físico podría haber sido el motivo de la mancha de sangre en la camiseta de Rodrigo De Paul.

El volante del Atlético Madrid lució una mancha de sangre a la altura del pecho y aunque no quedó claro cuál fue la acción que derivó en el percance sufrido por De Paul, se notó cerca del minuto 20 del primer tiempo y el manchón llenó de intriga a los usuarios en las redes sociales.

Por eso, no faltaron los memes, para algunos, la sangre no era del ex Racing, pero de igual manera, no le impidió seguir jugando sin problemas.