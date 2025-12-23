Con el inicio de la temporada de verano, la Provincia activó el Operativo de Verano 2025-2026, un dispositivo de seguridad pensado para acompañar a sanjuaninos y turistas en los principales espacios recreativos al aire libre. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, y tiene como eje central la prevención y el cuidado de quienes concurren a los balnearios.

El operativo comenzó a desplegarse en el Dique Punta Negra, donde diariamente se destina un equipo de 40 efectivos policiales, bajo la coordinación de un jefe de operativo. La cobertura se extiende todos los días a zonas de alta concurrencia como el río San Juan, el Dique de Ullúm, Punta Negra y los campings ubicados en sus alrededores, con el objetivo de reducir riesgos y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

Como parte del esquema de seguridad, se instalaron casillas fijas en puntos estratégicos, entre ellos el Parque Faunístico y calle Las Moras. Además, se reforzó la presencia policial en sectores clave como el embarcadero, el perilago de Punta Negra y los accesos al río, considerados de alto tránsito durante el verano.

Para garantizar una cobertura constante, el personal cuenta con móviles policiales, motocicletas y bicicletas, que recorren de manera permanente las zonas asignadas. Entre las tareas principales se destacan la prevención general de delitos, la regulación de la velocidad vehicular y los controles de alcoholemia, que se realizan con el apoyo de la Dirección D7, encargada de proveer el equipamiento necesario.

El Operativo de Verano involucra a distintas áreas de la fuerza, entre ellas efectivos del D3, GERAS, Bomberos D9, GAM, la Dirección de Náutica y diversas jefaturas policiales. A su vez, el trabajo se desarrolla de forma articulada con otros organismos del Estado provincial.

En ese marco, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía colabora con la logística del dispositivo, mientras que el Ministerio de Salud mantiene ambulancias disponibles para actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia que pueda surgir en los espacios recreativos.