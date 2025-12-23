"Me faltás el respeto": el duro audio de Mayra Mendoza a Juan Grabois

La exintendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense, Mayra Mendoza, le envió un contundente audio al diputado nacional Juan Grabois tras los disturbios ocurridos esa mañana en la sede de la Municipalidad. El enfrentamiento surgió por una ordenanza para regular el estacionamiento medido y formalizar a los llamados “trapitos”, medida resistida por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Grabois.

En el mensaje, Mendoza acusó al dirigente social de intentar una “psicopateada”, de faltarle el respeto y de fomentar la violencia cuando se busca ofrecer orden y trabajo formal.

La legisladora de La Cámpora defendió su legitimidad para ordenar el distrito y vinculó este conflicto con políticas anteriores de su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre y la reorganización de los recolectores urbanos. Además, denunció que una vecina resultó lastimada durante la protesta en el centro quilmeño.

La tensión escaló cuando Mendoza cuestionó la pertenencia de Grabois al mismo espacio político y a su conducción: “A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”.

El cruce refleja una fractura en el universo kirchnerista y pone bajo la lupa el liderazgo de Cristina Kirchner. Mientras el municipio insiste en la formalización del uso del espacio público, el MTE denuncia la criminalización de los sectores más vulnerables.