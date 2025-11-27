El mercado de camisetas deportivas en 2025 refleja el poderío comercial que tienen las figuras del fútbol mundial y los clubes más emblemáticos. Según el último ranking publicado, el joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, de solo 18 años, encabeza la lista de futbolistas con mayor cantidad de camisetas vendidas, con 1.315.000 unidades comercializadas entre enero y octubre.

En segundo lugar se posiciona Lionel Messi, quien a sus 38 años mantiene una vigencia notable dentro y fuera de las canchas. El astro argentino alcanzó la cifra de 1.278.000 camisetas vendidas en ese mismo período, superando a Cristiano Ronaldo, quien no figura en el top diez de ventas pese a su fama y récords deportivos.

El análisis de las ventas también evidencia una competencia comercial alimentada tanto por jugadores experimentados como por jóvenes promesas, lo que refleja un recambio que va más allá del rendimiento deportivo. La identificación de los aficionados jóvenes con figuras emergentes como Yamal impulsa la compra de camisetas, ampliando la base de consumidores.

En cuanto a los clubes, Real Madrid lidera con una impresionante venta de 3.133.000 camisetas, seguido muy de cerca por Barcelona con 2.940.000 unidades. El Inter Miami, impulsado por la llegada de Messi, se ubica en el quinto puesto con 2.166.000 camisetas vendidas, solo detrás de los gigantes europeos Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.

En Sudamérica, Boca Juniors es el club con mayor venta de camisetas, alcanzando 1.933.000 unidades y situándose en el sexto puesto a nivel mundial. De esta forma, Boca es el único equipo argentino presente en el top diez global y el mejor posicionado del continente. Le siguen Flamengo, Manchester United, Chelsea y Al Nassr, completando la lista de los diez clubes con más ventas.

Este crecimiento en la comercialización de camisetas refleja la expansión del consumo de productos deportivos, que ya no solo se adquieren como artículos oficiales para los partidos, sino también como piezas de colección y moda urbana. La influencia de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo ha trascendido el campo de juego, consolidando un mercado global que continúa en auge.

El ranking de jugadores con mayor venta hasta octubre de 2025 confirma la fuerza de estas figuras para mover millones de unidades y generar un impacto económico significativo en la industria del fútbol mundial.