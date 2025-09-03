La salud de Miguel Ángel Russo volvió a encender las alarmas en el mundo Boca. El director técnico de 68 años quedó internado este lunes por la mañana en un centro médico del barrio porteño de Belgrano, luego de que los estudios de rutina confirmaran la presencia de una infección urinaria.

Según confirmaron fuentes médicas, Russo ingresó a la clínica cerca de las 8.30 para controles programados y tras realizarse un análisis de orina se detectó la infección. De inmediato se le aplicó un tratamiento con antibióticos por vía intravenosa y se decidió mantenerlo internado al menos 24 horas bajo estricta observación. “Si transcurre bien el día, la idea es que se vaya a su domicilio y continúe con un tratamiento ambulatorio”, señalaron a TyC Sports.

El panorama es alentador: el DT se encuentra estable, alojado en una sala común, con buena respuesta a la medicación y acompañado por sus familiares más cercanos. Sin embargo, los médicos remarcaron que la internación es una medida preventiva para constatar su evolución favorable en la primera jornada de observación.

La noticia generó inquietud en los hinchas, ya que no es la primera vez que Russo debe someterse a chequeos frecuentes. De hecho, la semana pasada había realizado estudios similares que superó sin inconvenientes.

En el plano deportivo, Boca Juniors retomará las prácticas este miércoles en el predio de Ezeiza. Ante la ausencia de Russo, el entrenamiento quedará a cargo de su ayudante de campo Claudio Úbeda, mientras se espera la pronta recuperación del técnico.

Hasta el momento, el club no difundió un parte oficial, aunque allegados a la dirigencia confirmaron que la situación está bajo control y que Russo seguirá con los controles médicos habituales como parte de su tratamiento de base.