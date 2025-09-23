El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica este lunes tras pasar un día internado y regresará a su hogar para continuar su recuperación. Aunque no asistirá físicamente a todos los entrenamientos, el DT seguirá coordinando al plantel a distancia y se espera que retome el mando en la cancha en los próximos días. Su regreso aporta tranquilidad al club luego del empate frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura.

Recuperación y supervisión médica

Los profesionales del club informaron que el cuadro de Russo fue leve y no presentó complicaciones. Durante la semana, mantendrá cuidados específicos y control médico para garantizar una recuperación completa. Pese a la situación, el entrenador seguirá en contacto permanente con su cuerpo técnico para dar indicaciones y ajustar el trabajo táctico del equipo.

Preparación del plantel para los próximos compromisos

Mientras continúa su recuperación, Russo supervisará los entrenamientos de forma remota. El cuerpo técnico ejecutará las prácticas bajo sus instrucciones para asegurar que el plantel mantenga el ritmo competitivo y el enfoque en el torneo. Los jugadores expresaron su alivio por la rápida mejoría del DT, resaltando su compromiso y liderazgo.

Desde la dirigencia de Boca destacaron la importancia de la continuidad de Russo, aun cuando no pueda estar en la cancha. Su experiencia y conducción fortalecen la confianza del grupo y aseguran estabilidad en un momento clave de la temporada. El regreso del entrenador al frente del equipo, aunque sea a distancia, refuerza la unidad del plantel de cara a los desafíos venideros.