El presidente Javier Milei defendió este lunes a José Luis Espert luego de que el diputado nacional fuera señalado por presuntos vínculos con el narcotraficante Antonio Fred Machado. La denuncia surgió a partir de un informe de peritos contables de Texas, que reveló que el 1° de febrero de 2020 Espert habría recibido 200 mil dólares de un fideicomiso que Machado compartía con Débora Lynn Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Durante una entrevista televisiva, Milei calificó las acusaciones como “chimentos de peluquería” y responsabilizó al kirchnerismo de impulsar lo que consideró una estrategia electoral. “Es parte de la franquicia del socialismo del siglo XXI. Cuando se sienten amenazados recurren a estas trampas”, aseguró.

Machado se encuentra detenido desde abril de 2021 por integrar una conspiración para producir y distribuir cocaína, además de enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero. Tras los trascendidos, diputados de Unión por la Patria adelantaron que pedirán la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

Por su parte, Espert negó haber tenido vínculos financieros con Machado, aunque reconoció que lo conoció en 2019, cuando utilizó su avión para viajar a Viedma a presentar un libro. “Si hubiera sabido quién era, no lo hubiera agradecido públicamente”, afirmó.

Milei también salió en defensa de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien fue mencionada en audios sobre presuntas coimas en el área de Discapacidad. “Confío absolutamente en ella. No hay ningún problema con su gestión”, dijo el mandatario, restándole importancia a las acusaciones.

No es la primera vez que Espert enfrenta denuncias por presuntas relaciones con el narcotráfico. En 2021, durante la campaña electoral, sectores del liberalismo ya habían cuestionado sus supuestos aportantes. Incluso en 2022 protagonizó un cruce con Miguel Ángel Pichetto, quien lo acusó de tener apoyo de narcos que aportaban vehículos y aviones privados.