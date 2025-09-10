El choque, reportado a las 09:00 horas, ocurrió en la intersección de calle Mosconi Oeste y Chacabuco, Rawson, y fue catalogado como una colisión entre un automóvil y una moto con presuntas lesiones leves.

Los vehículos involucrados fueron identificados como un Renault Sandero de color gris, conducido por Eduardo Antonio Reinoso, de 61 años. El segundo protagonista fue Luis Alberto Luna, de 34 años, quien se desplazaba en una motocicleta Keller 110 cc. Ambos conductores circulaban sin acompañantes al momento del incidente.

Según la descripción del hecho, el rodado de mayor porte, el Renault Sandero, circulaba por calle Mosconi Oeste en dirección de norte a sur. Al pasar la calle Chacabuco, su conductor intentó realizar un giro en "U". Esta maniobra resultó en que el Sandero se interpusiera bruscamente en la trayectoria de la motocicleta Keller, que venía circulando por la misma calle Mosconi, pero en dirección contraria, de sur a norte. El impacto fue inevitable: la motocicleta chocó de frente contra el lateral posterior derecho del automóvil, quedando ambos vehículos sobre la banquina.

Tras la colisión, personal del 107 se hizo presente en el lugar para asistir al motociclista, Luis Alberto Luna, quien fue evaluado y trasladado de inmediato al Hospital Rawson para recibir atención médica.