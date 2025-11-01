Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, confirmó este sábado su separación de la cantante Nicki Nicole durante una entrevista en el espacio D Corazón de RTVE. El joven jugador fue tajante al aclarar que la ruptura no se debió a ninguna infidelidad: “Simplemente, nos hemos separado y ya”, afirmó.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde se venían acumulando rumores sobre un posible distanciamiento. Algunos señalaron el reciente viaje de Yamal a Milán como el detonante de la separación, pero él negó cualquier deslealtad: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, sostuvo.

Publicidad

La relación entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole la hizo pública mediante una publicación en Instagram. Desde entonces, la pareja estuvo en el centro de la atención mediática, con gestos públicos y apariciones que generaron expectativas entre aficionados y periodistas. Entre ellos, destaca la presencia de la cantante en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona el pasado 21 de octubre, en un partido del club contra el Olympiacos, donde Yamal marcó uno de los goles.

El anuncio de la ruptura coincide con un cambio en la vida personal del futbolista: la reciente compra de la mansión donde anteriormente vivieron Shakira y Gerard Piqué, ubicada en Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, por cerca de 11 millones de euros. Este nuevo hogar podría marcar el inicio de una etapa personal distinta para Yamal.