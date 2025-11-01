San Martín de San Juan vs Godoy Cruz: horario, TV y formaciones por la Liga Profesional

En una jornada crucial de la Liga Profesional, San Martín de San Juan se enfrenta a una de las pruebas más determinantes de la temporada. Este domingo, desde las 18:30 horas en el estadio Feliciano Gambarte, el equipo verdinegro visitará a su clásico rival, Godoy Cruz, en un partido que trasciende la rivalidad regional y se convierte en una verdadera final por la permanencia.

La situación para San Martín es tan clara como apremiante. Tras una seguidilla de resultados adversos, el equipo dirigido por Leandro "Pipi" Romagnoli llega a este duelo con la imperiosa necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el elenco sanjuanino arriba con moral alta, impulsado por dos victorias clave que reactivaron sus esperanzas: los triunfos ante San Lorenzo y Independiente. Estos resultados demostraron la capacidad de reacción del equipo y le dieron un impulso anímico fundamental para un partido de semejante presión.

Un clásico con sabor a final

El duelo ante Godoy Cruz no es un partido más. Se trata del Clásico de Cuyo, un encuentro cargado de historia y pasión, que en esta oportunidad tiene un condimento extra: la lucha por la supervivencia en la máxima categoría. Ambos equipos se encuentran enredados en la parte baja de la tabla, convirtiendo el cruce en un partido de seis puntos. Una victoria podría significar un respiro vital, mientras que una derrota complicaría las chances de permanencia de manera extrema.

Para este compromiso, el "Pipi" Romagnoli deberá armar su equipo sin una pieza importante: "Pulpito" González, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia física. A pesar de esta baja, el DT confía en el bloque que logró las recientes victorias.

La probable formación de San Martín de San Juan sería con: Matías Borgnogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Juan Cavallaro, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

El rival: Un Godoy Cruz con el agua al cuello

Del otro lado, Godoy Cruz también llega acorralado por la urgencia. La vuelta del técnico Omar Asad ha generado una inyección de esperanza en el club mendocino, pero la realidad de la tabla es inexorable. No poder ganar en casa desde su regreso y la pérdida de un colchón de puntos los obliga a salir con todo a por los tres puntos. Sin embargo, sufrirán la baja por suspensión de uno de sus referentes, "Indio" Nicolás Fernández.

Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido en vivo para toda la Argentina por la señal de TNT Sports.