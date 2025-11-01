Richet y Zapata se consagró como el brillante campeón de la Superliga Argentina de Hockey sobre Patines 2025. En un partido decisivo y cargado de emoción, el conjunto de Las Colonias Unidas venció 4-2 a Centro Valenciano en el estadio Aldo Cantoni y sumó su tercer título nacional, tras las consagraciones de 2014 y 2015.

El gran protagonista de la noche fue Bautista Romero, quien anotó tres goles y se convirtió en la figura del encuentro. El joven delantero compartió equipo con su tío, Emiliano Romero, completando una historia familiar marcada por los éxitos deportivos.

La definición fue el tercer partido de la serie final, luego de una victoria por lado. Con un estadio colmado, el choque fue intenso desde el inicio. A los tres minutos, Bautista Romero abrió el marcador tras una rápida contra encabezada por Emiliano. Valenciano reaccionó y dio vuelta el resultado con goles de Víctor Carrasco y Nahuel Frías, pero antes del descanso, Jesús Martín igualó 2-2 para el “Violeta”.

En el complemento, Richet mostró mayor efectividad. A poco de iniciado el segundo tiempo, Bautista Romero volvió a marcar con un potente remate, y en los minutos finales sentenció el 4-2 definitivo. Valenciano, que defendía el título logrado en 2024, buscó descontar sin éxito ante un rival sólido y ordenado.

Con este triunfo, Richet y Zapata cierra una campaña perfecta y vuelve a inscribir su nombre entre los grandes del hockey sanjuanino y nacional. La Superliga 2025 bajó su telón con el festejo violeta en una noche que unió historia, familia y gloria deportiva.