Este viernes por la tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste detuvieron a dos jóvenes acusados de sustraer varios kilos de cebolla de una finca ubicada en Rivadavia. Los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Damián Mercado Núñez (21) y Miguel Ramos Mondaca (22), ambos residentes del barrio Marquesado II.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos ingresaron a la propiedad situada sobre calle Ignacio de la Rosa, al oeste del Hospital Lanteri, con la intención de robar la hortaliza. Para ello, llegaron provistos de cuatro mochilas, una bolsa de consorcio y dos cuchillos tipo Tramontina, que utilizaron para cortar y transportar las cebollas.

Cuando se disponían a retirarse del lugar, fueron sorprendidos por los uniformados, quienes procedieron a su inmediata detención. Ambos quedaron a disposición del fuero de Flagrancia mientras continúa el proceso judicial por el delito cometido.