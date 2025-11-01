El mediodía de este sábado, el cruce de las peatonales de la Capital se convirtió en un escenario de música, color y tradición. Jáchal se anticipó una semana y presentó oficialmente su 64ª Fiesta Nacional de la Tradición, una de las celebraciones más emblemáticas de San Juan.

El encuentro reunió a vecinos y turistas que disfrutaron de un espectáculo folclórico con danzas típicas, tonadas cuyanas y la presentación de artistas del departamento norteño. El grupo El 750 abrió el show, seguido por Los Arrieros y Huaqueños, quienes interpretaron parte del repertorio que también llevarán al escenario mayor de la fiesta.

Publicidad

Además, se presentó un espectáculo musical con diversas bandas y cantantes.

Las paisanas de la Fiesta, encabezadas por Brenda Ortega, paisana mayor, fueron protagonistas del evento. Ortega aprovechó la oportunidad para invitar a los sanjuaninos a participar de la gran celebración que se desarrollará en noviembre en el departamento jachallero.

La Fiesta Nacional de la Tradición, orgullo del pueblo de Jáchal, se consolida año tras año como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. En esta edición, se sumará una innovadora propuesta de mapping que realzará el escenario natural, además de los clásicos desfiles gauchos, elección de la Paisana Nacional, y las escenificaciones históricas del “Romance de los Caballos” y el “Fogón de los Arrieros”