La noche del viernes se vio sacudida por un grave accidente nuevamente causado por la fuerza del viento. Un Fiat Uno fue aplastado por un árbol en plena calle Benavídez, frente al Servicio Penitenciario Provincial. El siniestro se produjo en medio del temporal de viento Sur que afectó gran parte del Gran San Juan, con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora.

Según fuentes policiales, el conductor del vehículo circulaba por la zona cuando un árbol de gran porte se desplomó de manera repentina sobre la calzada. El impacto fue tan violento que el auto terminó con el techo completamente hundido y daños materiales de consideración.

Publicidad

El fuerte viento, junto con la tierra en suspensión, redujo la visibilidad y complicó el tránsito, lo que habría contribuido al siniestro. Testigos indicaron que el conductor apenas alcanzó a frenar antes de que el árbol cayera sobre el rodado.

Una persona resultó herida y recibió atención inmediata por parte de personal médico que se desplazó hasta el lugar. Aunque las lesiones no serían de gravedad, fue trasladada de manera preventiva para su evaluación.

Publicidad

Efectivos policiales y personal municipal trabajaron durante más de una hora en la remoción del árbol y en la limpieza de la calzada. La circulación vehicular permaneció interrumpida mientras se desarrollaban las tareas para despejar la zona.

Una joven casi es aplastada por un árbol en Ullum

Por otra parte, también se reportó un hecho similar en Ullum. El hecho ocurrió en el interior del barrio Colón, donde las ráfagas derribaron un enorme pimiento que terminó aplastando por completo el rodado. Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios del departamento, la víctima se salvó de milagro gracias a su reflejo: escuchó un crujido y retrocedió unos pasos antes del impacto.

Publicidad

El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas del jueves, sobre calle San Antonio, a unos 50 metros de Valentín Ruiz. La chica se encontraba visitando a una amiga y había dejado su moto 110cc estacionada a pocos metros. En cuestión de segundos, el viento hizo que el árbol se partiera desde la base y se desplomara con violencia, destruyendo por completo el vehículo.