El deseo de Lucía, bisabuela de 98 años, se hizo realidad este sábado cuando Emanero se presentó en su casa con un ramo de flores. La mujer, que se volvió viral en TikTok por su emoción al escuchar la música del cantante, recibió al artista con sorpresa y alegría, y juntos compartieron un abrazo que quedó registrado en video y conmovió a miles de usuarios.

El encuentro se dio luego de que un video de Lucía, concentrada en la canción Atorrante, se hiciera viral con más de dos millones de reproducciones. La abuela confesó que la música la transportaba a recuerdos con su esposo y su reacción tocó a millones en redes.

Emanero, conmovido, compartió el video en Instagram y expresó: “Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía”.

La familia también celebró la visita, que se convirtió en un momento de calor humano y complicidad, sin formalismos ni discursos: “¡Vivimos una hermosa tarde! ¡Sos un amor Fede! Muchas gracias por la visita, hiciste muy feliz a mi bisabuela”, escribió Eve Fernández, una de las bisnietas.

El gesto fue destacado por los usuarios de redes: comentarios sobre la humildad del músico y la alegría de Lucía se multiplicaron, mostrando que la emoción y la música pueden atravesar generaciones.