El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el agotamiento total de las 2.500 monedas conmemorativas de plata dedicadas al gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986. Las piezas, puestas en venta el pasado martes, se vendieron completamente en apenas 72 horas, marcando un récord histórico en la demanda de emisiones numismáticas del organismo.

El presidente de la entidad, Santiago Bausili, atribuyó el fenómeno a la "cantidad y velocidad" de las ventas, que superaron todos los lanzamientos anteriores. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario aseguró: "Vamos a hacer más. Ojalá podamos tenerlas pronto a disposición", al tiempo que invitó al público a revisar las monedas de ediciones anteriores que permanecen en stock.

La moneda, que reproduce la trayectoria del balón en el famoso "gol del siglo" ante la selección inglesa, forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un valor facial de $10 pero un precio de venta de $235.000, la pieza fue acuñada en plata 925, con un peso de 27 gramos y 40 milímetros de diámetro.

El BCRA informó que, a partir del lunes próximo, el stand numismático ubicado en su edificio central de Reconquista 250 suspenderá la venta presencial. Solo quienes hayan completado el proceso de compra online –incluyendo formulario web y transferencia– y recibido confirmación, podrán retirar sus unidades de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas.

El diseño de la moneta combina elementos simbólicos del fútbol argentino: en el anverso figura la leyenda "REPÚBLICA ARGENTINA" junto a una pelota que atraviesa la superficie, mientras que el reverso detalla gráficamente la jugada completa de Maradona, incluidos los movimientos que realizó antes de anotar el gol. La acuñación estuvo a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

Esta emisión se inscribe en la tradición de monedas conmemorativas que el BCRA realiza desde Alemania 2006, aunque la de 2026 ya es, por lejos, la más exitosa en términos de velocidad de venta, reflejando la vigencia del legado de Maradona en la identidad deportiva nacional.