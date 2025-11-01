Dos niños desaparecieron durante una misa en Pocito

Un operativo policial permitió localizar este domingo a dos menores de 4 y 5 años que habían desaparecido momentáneamente mientras se encontraban en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el departamento de Pocito.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando los familiares de los niños advirtieron su ausencia durante el desarrollo de la misa. Según los testimonios recogidos, los menores habrían salido al exterior del templo para jugar, momento en el que se extraviaron.

Publicidad

Personal de la Unidad Operativa Rinconada se desplazó inmediatamente al lugar y inició un rastrillaje en la zona. Tras minutos de búsqueda, los efectivos lograron localizar a los niños en una finca ubicada a aproximadamente 300 metros de la parroquia, donde se encontraban en buen estado de salud.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho habría sido consecuencia de una travesura infantil que derivó en un momento de desorientación. Una vez verificado su estado, los menores fueron reintegrados a sus progenitores, quienes recibieron las recomendaciones de rigor por parte de las autoridades.

Publicidad

El incidente culminó de manera favorable gracias a la rápida intervención policial, poniendo fin a minutos de angustia para las familias involucradas.