Las elecciones en River Plate se desarrollan este sábado en las instalaciones del estadio Monumental con una gran participación de socios. Más de 10 mil personas ya emitieron su voto pasado el mediodía, en un proceso que se extenderá hasta las 20 y que podría convertirse en el de mayor concurrencia en la historia del club.

Con boleta única electrónica y una organización distribuida en varios sectores del estadio, los comicios transcurren con normalidad y entusiasmo. La expectativa está puesta en superar los 19.833 votantes que participaron en 2021, cuando Jorge Brito fue elegido presidente.

Publicidad

Entre los primeros en votar estuvieron las principales figuras de la vida institucional del club. Jorge Brito, actual presidente saliente, emitió su sufragio en el gimnasio principal y expresó su emoción por la continuidad del proyecto: “Venía y recordaba todo lo ocurrido en estos 12 años. Muchos títulos, muchas obras. Lo que planteamos con Stefano Di Carlo es la palabra continuidad”, señaló.

Por su parte, Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo por el Frente Filosofía River (Lista 2), destacó la masiva concurrencia y el valor democrático del proceso: “Más de 10.000 personas ya votaron. Es un día muy importante para River. Llevamos 100 años los socios votando y eso se revalida hoy con una asistencia récord”.

Publicidad

También sufragaron los opositores Daniel Kiper y Carlos Trillo, quienes coincidieron en la importancia de que los socios definan con su voto el futuro de la institución. “Confiamos en que va a ser una jornada ejemplar. En los próximos cuatro años tenemos que recuperar nuestro fútbol y las actividades sociales y culturales”, expresó Kiper.

El exmandatario Rodolfo D’Onofrio también pasó por las urnas e invitó a los socios a participar: “Convoco a todos a votar. Es el momento de elegir a las autoridades y mantener la continuidad de los proyectos en marcha”.

Publicidad

Las urnas estarán abiertas hasta las 20 y se espera que los resultados se conozcan durante la noche. Con una participación que podría marcar un nuevo récord, River Plate reafirma su vida democrática y el compromiso de sus socios con el futuro institucional del club.