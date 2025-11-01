Publicidad
Policiales > Este sábado

Choque entre moto y auto en Caucete: dos menores fueron hospitalizados

Una adolescente de 16 años resultó con lesiones luego de chocar su moto contra un automóvil en Caucete. Fue trasladada al Hospital César Aguilar mientras que el conductor del vehículo no sufrió heridas. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Dos menores fueron hospitalizados tras un choque entre un auto y una moto en Caucete. 

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado 1 de noviembre en Caucete. La colisión entre un auto y una moto en una esquina dejó a dos menores internados en el hospital departamental. 

Según fuentes policiales, la colisión se produjo en la intersección de calles Galvarini y Aberastain, cuando un automóvil Chevrolet, conducido por José Quiroga, de 74 años, dobló hacia el oeste por Galvarini y colisionó con una motocicleta 110 cc en la que se trasladaba una joven de 16 años, identificada como Ortega.

A raíz del choque, la adolescente sufrió golpes y lesiones, por lo que fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar. En tanto, el conductor del automóvil no sufrió heridas y permaneció en el lugar colaborando con las autoridades.

El hecho se encuentra en investigación por parte de la Policía de Caucete, que busca determinar las circunstancias precisas del accidente y si hubo alguna infracción de tránsito involucrada.

