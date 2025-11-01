Un accidente de tránsito ocurrió este sábado 1 de noviembre en Caucete. La colisión entre un auto y una moto en una esquina dejó a dos menores internados en el hospital departamental.

Según fuentes policiales, la colisión se produjo en la intersección de calles Galvarini y Aberastain, cuando un automóvil Chevrolet, conducido por José Quiroga, de 74 años, dobló hacia el oeste por Galvarini y colisionó con una motocicleta 110 cc en la que se trasladaba una joven de 16 años, identificada como Ortega.

A raíz del choque, la adolescente sufrió golpes y lesiones, por lo que fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar. En tanto, el conductor del automóvil no sufrió heridas y permaneció en el lugar colaborando con las autoridades.

El hecho se encuentra en investigación por parte de la Policía de Caucete, que busca determinar las circunstancias precisas del accidente y si hubo alguna infracción de tránsito involucrada.