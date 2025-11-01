Tres ciudadanos brasileños fueron detenidos el viernes por la tarde por la Policía de Misiones cuando intentaban cruzar de manera ilegal desde Brasil hacia Argentina, cerca de la localidad de Alba Posse, colindante con Porto Mauá, en el estado brasileño de Río Grande do Sul. La noticia se conoció el sábado por la mañana.

Los detenidos fueron identificados. (Foto gentileza)

Los detenidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S., de 25 años; Luis Eduardo T. de S., de 23; y Jackson S. de J., de 35, todos con domicilio en Río das Ostras, Río de Janeiro. Dos de ellos poseen antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones, mientras que ninguno contaba con documentación migratoria válida ni pudo justificar su presencia en la zona al momento del control.

Publicidad

Según el comunicado de la fuerza provincial, se activaron los protocolos de cooperación internacional para determinar si los detenidos tienen pedidos de captura o detención pendientes, y se investiga su posible vinculación con facciones narcocriminales.

Hasta que Brasil remita la documentación requerida, los tres hombres permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad y a disposición de la autoridad judicial, mientras las fuerzas locales continúan con las investigaciones correspondientes.