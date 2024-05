Tras cuatro días de operativo de rescate por la joven alemana de 19 años, se supo la peor de las noticias, que Julia Horn estaba sin vida dentro de una de las grietas. Con varias horas de por medio y más de 20 rescatistas haciendo su trabajo, se pudo rescatar de una profundidad de 70 metros el cuerpo de la joven fallecida. Una vez realizado el rescate, los fiscales y ayudantes fiscales de la UFI Delitos Especiales realizaron un primer examen sobre el cuerpo. El fiscal coordinador Francisco Micheltorena y su equipo, dialogaron con DIARIO HUARPE y comentaron los detalles, como así también las dos hipótesis que manejan.

Micheltorena explicó que, en la primera revisión del cuerpo, la alemana presentaba múltiples heridas producto de la caída. “Tenía un golpe muy grande en la zona frontal y otro en la cadera, quizás con fractura de pelvis y hemorragia interna en cuanto a lesiones”, dijo. De todas maneras, este martes 28 realizarán la autopsia correspondiente para determinar con más detalles las heridas que le causaron la muerte a Julia Horn.

Publicidad

Francisco Micheltorena y Mariano Carrera, fiscales de la UFI Delitos Especiales. Foto: Diario Huarpe.

La ayudante fiscal Agostina Ventimiglia comentó cuáles son las dos principales hipótesis que maneja la Fiscalía con respecto a la muerte de la joven de 19 años, teniendo en cuenta las heridas que presentaba. “Con base en lo que manifiestan los expertos en la montaña, es una caída que puede haberse dado debido a que Julia quería descender, viendo que ya caía la noche. El tramo restante era corto, teniendo en cuenta lo que ya había caminado y puede haber querido hacer un atajo, viendo las luces del autódromo y cayó”, manifestó.

“La otra hipótesis que se tiene en cuenta es que ha caído en una de las tantas quebradas del Tres Marías debido a que en la dirección en la que venía caminando no se visualizan los precipicios de forma correcta, en cambio en la dirección contraria si se logran ver”, finalizó Ventimiglia.

Agostina Ventimiglia y Agostina Pérez, ayudantes fiscales de la UFI Delitos Especiales. Foto: Diario Huarpe.

Según el fiscal Mariano Carrera, los padres de la joven habrían manifestado que una vez que el cuerpo sea entregado posterior a la autopsia, los mismos tienen las intenciones de cremarlo para poder llevárselo a su país de origen, Alemania. Peter y Cristina Horn habían llegado a la provincia este mismo lunes en horas de la mañana e incluso fueron invitados al rescate, pero decidieron quedarse en el hotel a la espera de la entrega del cuerpo.

Por último, la fiscal ayudante Agostina Pérez expresó que el cuerpo no se veía en primera instancia debido a que desde el filo de la montaña a donde se encontraba la femenino, había unos 70 metros de distancia. “Todo comenzó el fin de semana, el clima no ayudaba. Si el helicóptero había pasado por el lugar, no había podido ver el cuerpo debido a las nubes que lo impedían. Gracias a Dios, el clima ayudó y en el recorrido se pudo visualizar a Julia. Luego se llevó a cabo el procedimiento para llegar al lugar donde estaba su cuerpo y con un trabajo de muchas horas y mucho sacrificio, se pudo descender el cuerpo. Finalmente, vamos a terminar el procedimiento en la morgue judicial”, finalizó.