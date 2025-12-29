Nacieron trigemelas en Argentina, el milagro que ocurre cada millón de embarazos

En una jornada histórica para la salud pública de Chubut, el Hospital María Humphreys de Trelew fue escenario de un fenómeno médico excepcional: el nacimiento de tres hermanas genéticamente idénticas. El evento, ocurrido el pasado jueves 25 de diciembre, representa una gestación monocorial triamniótica, situación que se produce cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide en tres embriones. Según las autoridades provinciales, este hecho constituye un hito de alta complejidad que ocurre aproximadamente “una vez en 100 millones” de embarazos.

El procedimiento quirúrgico exigió una planificación exhaustiva y el cumplimiento de rigurosos protocolos para garantizar la seguridad de la madre y las recién nacidas. El parto se extendió por poco más de una hora: la primera gemela nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kg; la segunda a las 9:50 con 1,760 kg; y la tercera a las 9:52 con 1,690 kg. Desde la Secretaría de Salud confirmaron que tanto la madre como las pequeñas evolucionan favorablemente: “Se encuentran estables y en buen estado de salud”.

Debido a que se trató de “un nacimiento pretérmino (prematuro)”, las niñas fueron trasladadas inmediatamente al Servicio de Neonatología para recibir atención especializada y asegurar su recuperación nutricional bajo vigilancia continua. Las autoridades locales resaltaron el nivel profesional de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería, señalando que “este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

Este caso se suma a los escasos registros de trigemelas idénticas en Argentina. En 2019, Comodoro Rivadavia fue testigo del nacimiento de Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras en el país. Asimismo, en julio de 2020, durante la pandemia, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski recibieron a Victoria, Julieta y Delfina en la Clínica IMA de Adrogué, tras una cesárea programada un sábado a las 10 de la mañana.