Enzo Pérez cerró su ciclo en River después de un año complejo en el que perdió continuidad y protagonismo, y rápidamente comenzaron a surgir interesados en sumarlo para 2026. Nacional de Montevideo, reciente campeón del fútbol uruguayo, reactivó en las últimas horas el interés por llevarse al exmediocampista de la Selección argentina.

La información fue confirmada por el periodista Fernando Czyz en DSports, quien señaló que la dirigencia del Bolso ya inició gestiones formales para conocer la situación contractual del jugador y su disponibilidad para sumarse en enero.

Sin embargo, el equipo uruguayo no es el único que busca contratarlo. Deportivo Maipú, club en el que Pérez inició su etapa formativa aunque nunca llegó a debutar, también pretende incorporarlo como figura emblemática para pelear el ascenso a Primera División en 2026.

El interés de Nacional no es nuevo. El club ya había intentado sumarlo en 2023, cuando Enzo salió de River en medio de un conflicto con el entonces DT Martín Demichelis. Aquel pase no se concretó, ya que terminó firmando con Estudiantes de La Plata, donde disputó dos ciclos.

La salida de Pérez coincide con una renovación profunda en el plantel riverplatense para la próxima temporada. Además del mendocino, dejarán el club Gonzalo “Pity” Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni, Ignacio Fernández y Milton Casco, estos últimos con chances de continuar sus carreras en Gimnasia de La Plata.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Enzo Pérez se definirá en los próximos días, con Nacional y Deportivo Maipú a la cabeza de las negociaciones y la expectativa de sumarlo como referente para 2026.