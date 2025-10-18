Wanda Nara continúa disfrutando de su relación con Martín Migueles. Si bien la conductora de MasterChef Celebrity evita referirse a su noviazgo con el personal trainer frente a cámaras y micrófonos, utiliza su cuenta de Instagram para publicar abiertamente varios de los momentos que comparten juntos.

En las últimas horas, la mediática usó sus redes sociales para darle la bienvenida públicamente al nuevo integrante de su familia. Se trata de un perrito, el nuevo amigo de la familia Nara, cuya llegada la empresaria compartió mediante dos imágenes de Migueles con la mascota.

En la primera escena compartida, se ve a Martín Migueles sentado junto a una mesa de mármol blanco, vestido con una remera negra y pantalón verde oscuro, mientras sostiene al cachorro de pelaje claro y rizado y sonríe levemente a la cámara. La conductora sumó un emoji de corazón rojo a la parte inferior de la foto.

Horas más tarde, volvió a compartir una foto del perrito con su novio, esta vez con un plano más corto y una frase que enfatizó el amor que siente por ambos: "Cachorros. Presento a mis", escribió junto a un emoji de corazón rojo, remarcando que son sus "amores".

Con evidente emoción, la empresaria dio a entender que comienza una nueva etapa, donde la familia crece y el cariño se refuerza en cada pequeño gesto.

Además de la bienvenida al nuevo miembro, Wanda Nara aprovechó para mostrar el regalo que le hizo su pareja, Martín Migueles, con motivo del estreno de la nueva edición del programa culinario.

Migueles le obsequió una caja de chocolates de una reconocida chocolatería. El presente venía acompañado de una tarjeta manuscrita que decía: "Un nuevo ciclo. Una nueva oportunidad para alcanzar grandes logros".