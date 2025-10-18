La China Suárez continúa llevando adelante su vida por Turquía y conociendo cada uno de los destinos maravillosos que le ofrece aquel país. La actriz está disfrutando de su vida con Mauro Icardi y podría decirse que hoy está viviendo su sueño.

Mudada y ya instalada con sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales a lo largo de las últimas horas. Esto ocurre justo cuando se empieza a hablar de un acuerdo con Benjamín Vicuña.

Publicidad

Aunque aún no lograron llegar a un consenso con el padre de sus hijos menores, todo indica que sí se logrará. El abogado de la China, Agustín Rodríguez, mencionó que existe "una muy buena voluntad de su parte". El letrado sostuvo que Vicuña y su abogado "quieren lo mejor para los chicos" y que están "bien encarrilados, felices" porque los padres "empezaron a comunicarse entre ellos".

Mientras las negociaciones con Vicuña parecen acomodarse, La China Suárez mostró un tierno video de su hijo Amancio en medio de un viaje que realizó por Turquía.

Publicidad

Aprovechando el tiempo libre que tienen para conocer la ciudad, la China llevó a sus hijos a visitar “La Torre de Gálata”. De hecho, esta visita fue una de las peticiones especiales que le hizo Amancio, a quien se lo vio realmente feliz.

La actriz documentó el momento en sus redes sociales. “Amancio hace días que quiere ir a conocer La Torre de Gálata. Hoy lo llevamos y está feliz”, escribió Suárez, añadiendo un emoji de emoción.