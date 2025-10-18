La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez continúa consolidándose "contra todos los pronósticos". A pesar de los constantes conflictos mediáticos que rodean a ambos, la pareja se encarga de mimarse.

Recientemente, fue Mauro Icardi quien preparó un gesto romántico que llenó de emoción a la actriz. El futbolista sorprendió a la China Suárez con un "enorme ramo de peonías rosas".

La actriz compartió el momento a través de sus redes sociales, revelando que se trataban de sus flores predilectas, y se "derritió de amor". “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, fue la frase que utilizó Suárez para acompañar la imagen del presente.

El futbolista no se quedó atrás y reposteó la historia de la China, en lo que se interpretó como un "guiño de amor" mutuo.