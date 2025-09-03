Un estudiante de 12 años, que cursa sexto grado en una escuela de la zona norte de Córdoba, causó un fuerte revuelo al llevar una pistola calibre 9 mm descargada a su colegio con la intención de mostrársela a sus compañeros de clase el pasado lunes por la mañana.

Según se informó, el arma en cuestión pertenece al padre del menor, un efectivo de la Policía de Córdoba. El niño tomó la pistola de su casa y la transportó dentro de su mochila hasta el centro educativo con el único fin de exhibirla. Fueron los docentes de la institución quienes advirtieron la peligrosa situación. Tras la alarma, el padre del alumno se presentó de inmediato en la escuela para hacerse cargo del incidente, retirar la pistola y ofrecer disculpas por lo sucedido.

El hecho ha provocado preocupación en toda la comunidad educativa. Ante esto, el Ministerio de Educación provincial comunicó que se encuentra trabajando en conjunto con la escuela y la familia del alumno. El objetivo principal es resguardar la integridad del menor involucrado y proporcionar contención a todo el colectivo escolar afectado. Desde la institución, se enfatizó que se trató de un “hecho aislado”, aunque se remarcó la importancia de reforzar y actualizar los protocolos de seguridad vigentes para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Asimismo, las autoridades destacaron que no hubo una amenaza real hacia los compañeros del estudiante, sino que la acción fue el resultado de una conducta imprudente, y subrayaron la necesidad de evitar cualquier tipo de estigmatización hacia el alumno.