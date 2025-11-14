Noel Gallagher, vocalista de Oasis, aprovechó este viernes su estadía en Buenos Aires para realizar un breve tour por dos de los sitios turísticos más reconocidos de la ciudad: el Cementerio de Recoleta y el estadio La Bombonera. El músico británico salió del Hotel Four Seasons acompañado por su equipo de seguridad y dos jóvenes allegados, donde fue recibido por decenas de fans que esperaban en las inmediaciones. Con amabilidad, se detuvo para tomarse fotos y firmar recuerdos antes de iniciar su recorrido.

La primera parada fue el histórico cementerio de Recoleta, uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Allí permaneció alrededor de 45 minutos, recorriendo distintos sectores del predio en medio de un operativo discreto de seguridad. Tras la visita, volvió al vehículo que lo trasladó hasta el barrio de La Boca, donde ingresó al estadio del Club Atlético Boca Juniors para conocer de cerca uno de los templos del fútbol argentino. A su salida, nuevamente fue rodeado por fanáticos que corearon su nombre y a quienes respondió con sonrisas y agradecimientos.

A diferencia de Noel, su hermano Liam Gallagher decidió mantenerse alejado de la escena pública y permaneció en el hotel. Según fuentes cercanas, buscó preservar energías para los recitales que Oasis ofrecerá este fin de semana en el Estadio River Plate, en el marco de la gira Live ’25, que marcó el esperado regreso del grupo tras años de incertidumbre.

Los conciertos se realizarán este 15 y 16 de noviembre, con localidades agotadas y una expectativa que desbordó desde el anuncio oficial. Se estima que el show tendrá una duración aproximada de dos horas, con un repertorio que incluirá los grandes clásicos del britpop y algunas rarezas para fanáticos. Como artista invitado se presentará Richard Ashcroft, quien abrirá la jornada desde las 19:45, luego de la apertura de puertas prevista para las 16. Oasis subirá al escenario a las 21 horas.

Los Gallagher destacaron en reiteradas ocasiones la conexión especial con el público argentino, lo que convierte esta visita en una de las más significativas de la gira internacional.