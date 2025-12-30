Romina Gaetani fue internada tras denunciar a su ex por violencia de género

Romina Gaetani, de 48 años, fue víctima de un grave episodio de violencia de género en el Tortugas Country Club de Pilar. El hecho se originó durante la noche, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de agresión en la propiedad ubicada sobre la colectora de la Panamericana.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron al personal de seguridad, quienes describieron que la mujer se encontraba en un estado de profundo nerviosismo tras haber sido atacada por su pareja.

Debido a su estado y a las lesiones detectadas, se solicitó una ambulancia para su traslado al Hospital Central de Pilar. En el centro médico, los profesionales constataron golpes visibles en sus brazos y en la zona de la cadera, activando de forma inmediata el protocolo que obliga al personal sanitario a denunciar este tipo de ingresos ante la justicia.

El imputado en la causa fue identificado como Luis Ramón Cavanagh, un empresario de 59 años con quien la actriz mantenía un vínculo sentimental iniciado en el ámbito teatral, caracterizado por diversas interrupciones y reconciliaciones.

La Unidad Funcional de Instrucción de Género intervino en el caso y envió personal de la Fiscalía al hospital para tomar la declaración testimonial de Gaetani. Aunque la actriz fue dada de alta al mediodía del día siguiente, no se han emitido comunicaciones oficiales posteriores por parte de sus allegados. Respecto a lo ocurrido, el parte oficial consigna que la propia actriz relató que "su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos".

Sobre la búsqueda de testimonios directos, Ángel de Brito aclaró que "intentó comunicarse con la actriz durante la jornada, pero no logró contactarla". Asimismo, la información disponible confirma que la protagonista de Soy gitano “no realizó declaraciones públicas ni su entorno brindó testimonios sobre la situación”. La justicia continúa la investigación para determinar las responsabilidades de Cavanagh en el hecho.