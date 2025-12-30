Este martes 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra plenamente operativo. Los usuarios pueden circular por la Ruta Nacional 150 en la franja horaria que va desde las 07:00 hasta las 17:00 horas.

Para garantizar la seguridad vial, las autoridades recomiendan transitar con las luces bajas encendidas y respetar los límites de velocidad, manteniendo precaución ante la presencia de operarios de Vialidad Nacional que ejecutan tareas de mantenimiento en el camino. Ante cualquier eventualidad, se encuentran disponibles los números del Centro de Atención al Usuario (0800-222-6272), la guardia de Gendarmería Nacional en Las Flores (2647-497002) y Jáchal (2647-420473), además del Hospital Tomás Perón en Rodeo para casos de emergencia. Para comunicarse con Chile, se debe marcar el prefijo +56 seguido del código de zona o el dígito 9 para móviles.

Publicidad

En el ámbito de la gestión provincial, el gobernador Marcelo Orrego presentó un plan de $11.000 millones destinado al financiamiento de la cosecha y elaboración agroindustrial. Asimismo, se actualizaron los horarios de las visitas guiadas en el Teatro del Bicentenario. En materia deportiva, la provincia vivió un intenso fin de semana con las competencias de ciclismo Santa Lucía – Difunta Correa y Cuatro Puentes, sumado al logro de Mili Domínguez, quien se coronó campeona en Chile con el equipo Gladiadoras.