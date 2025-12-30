Un sismo de magnitud considerable se registró durante la madrugada de este martes 30 de diciembre en la provincia de San Juan y generó alarma entre vecinos de distintos puntos del territorio provincial, principalmente debido a la escasa profundidad a la que se produjo el movimiento.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor ocurrió a las 5:10 horas y alcanzó una magnitud de 4,3 grados en la escala de Richter. El epicentro fue localizado a 14 kilómetros de la localidad de Bermejo y a unos 67 kilómetros de la ciudad de San Juan.

Publicidad

Desde el organismo nacional explicaron que el evento sísmico tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, una condición que suele provocar que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en superficie, aun cuando la magnitud no sea elevada.

Vecinos de distintas localidades reportaron haber sentido el sacudón, que despertó a muchas personas y generó preocupación, especialmente por registrarse en horas de la madrugada. No obstante, hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del temblor.

Publicidad

San Juan se encuentra ubicada en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, por lo que este tipo de fenómenos forman parte de la dinámica geológica de la región. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener vigentes las medidas de prevención y autoprotección ante este tipo de eventos.